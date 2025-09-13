Domino's lança quiosque e loja compacta; modelos impressionam marca global

Com forte operação no delivery e uma rede com 220 unidades, a Domino's Pizza Brasil deflagrou uma estratégia de expansão via quiosques e lojas compactas (de 70 m² a 100 m²). A novidade impressionou a Domino's Internacional, que já estuda adotar o modelo de loja compacta em outros países.

Loja compacta em outros países

Domino's Internacional estuda implantar lojas compactas em outros países. Bruno Oliveira, co-CEO da Domino's Pizza Brasil e responsável pelas áreas de tecnologia, supply e inovação, diz que os novos modelos de franquia impressionaram os americanos da Domino's Internacional. "Eles se debruçaram sobre esses novos modelos e acharam a forma de expansão muito interessante. Agora, estudam lançar o modelo de loja compacta em outros países", afirma.

A Domino's Pizza Brasil é franqueadora da Domino's Internacional no país.