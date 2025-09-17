Empreendedores 50+ usam presença digital para alavancar negócios

De acordo com pesquisas do DataSebrae, o número de empreendedores com mais de 60 anos cresceu 42% entre 2012 e 2023 e ultrapassa 4,3 milhões de pessoas. São pessoas que apostam na ampliação da presença digital para ter mais sucesso nas empreitadas.
É o caso de Míriam dos Santos Azevedo. Aos 56 anos, ela resolveu empreender e abriu a Brigaderia da Vovó, em Cabo Frio (RJ). O negócio tem hoje quase 31 mil seguidores no Instagram e surfou na onda do morango do amor. Assim que o doce viralizou, Míriam o incluiu no cardápio e aproveitou para vender mais.
Dez anos depois de ter inaugurado a empresa, ela diz que o mundo digital permite alcançar todos os tipos de público, como se fosse uma extensão da loja. "Os prós da tecnologia são poder aumentar o negócio e registrar o crescimento da chegada de pessoas novas", diz Míriam, destacando que o lado negativo é "ter que estar muito atento às novidades".
É por isso que a doceira sempre faz cursos - o último deles foi sobre Inteligência Artificial. "A tecnologia está aí para trazer inovação, encurtar caminhos, proporcionar mais lucratividade e conforto na experiência do cliente. Estou aberta a aprender".
Pesquisas internacionais derrubam o mito de que sucesso em novos negócios é coisa de gente muito jovem. Um estudo conduzido pelo MIT e pela U.S. Census Bureau mostra que a idade média dos fundadores de empresas de mais rápido crescimento é 45 anos, e que a probabilidade de êxito aumenta com a experiência acumulada.
Dá para começar pequeno no online
A vantagem da presença digital é que um site simples de baixo custo ou um perfil profissional em rede social pode ser o ponto de partida. Como os recursos financeiros da aposentadoria podem ser limitados, esse fator é crucial.
"Comparado a um negócio físico, iniciar um empreendimento com apoio digital geralmente exige menos capital, pois não há aluguel de ponto comercial, estoques volumosos ou a contratação imediata de equipe", diz Gilvany Maria Theodoroviz Isaac, analista de diversidade do Sebrae.
Outra vantagem para quem aposta na presença digital é que os negócios digitais oferecem flexibilidade de horários e local de trabalho, "o que é uma grande oportunidade para empreendedores sêniores que buscam um equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida", ressalta.
Christin Rôças, CEO da Flint, hub de educação voltado para a creator economy, afirma que o digital hoje é o grande catalisador: não se trata apenas de visibilidade, mas de encurtar a distância até o cliente. "Isso significa transformar WhatsApp em ponto de venda, LinkedIn em vitrine de autoridade e Instagram em canal de prova social", diz.
A suposta dificuldade tecnológica dos "mais velhos" até já virou meme. Mas Rôças diz que, o que parece desvantagem, como não ser nativo digital, é diferencial. Ele lembra que essa geração atravessou rádio, TV, fax, internet discada e celular, e sempre se adaptou.
"Comunicação é patrimônio de quem já passou por tantas transições. Os dados reforçam: empreendedores 50+ trabalham em média 35 horas por semana, menos que a média geral, mas têm rendimento médio superior. Isso mostra eficiência. O desafio não é tecnologia, é tradução."
Aprender a linguagem digital, de acordo com o especialista, é mais simples do que parece quando se parte de alguém que já sabe contar histórias e transmitir confiança.
O jornalista e produtor musical (entre outras atividades) Nelson Motta, de 80 anos, que o diga. Ele tem 225 mil seguidores no Instagram, e o apoio de uma produtora que administra as redes sociais e a vida online dele. "O que me ajuda é que desde 1987 eu sou fascinado por internet e naquele ano tive meu primeiro laptop. Então eu venho acompanhando esse universo já há muito tempo, e para mim sempre foi meu sonho de consumo", detalha.
Para uma pessoa que tem as atividades de escrever livros, jornal, fazer músicas, é um "sonho realizado" ter à disposição todas essas ferramentas de comunicação numa única tela. "Meu interesse básico no desenvolvimento das minhas redes sociais é estabelecer relações com pessoas, vínculos. Não quero ser popular a qualquer preço, milionário de likes. Meu interesse são as pessoas que me seguem, com as quais pode acontecer uma troca. Entrei muito jovem no mundo digital, mas trazendo muitos anos de vida, de experiência na comunicação, no jornalismo, na televisão".
Cuidados
Antes de se jogar no mercado, é necessário preparo e informação. A dica do Sebrae é investir em capacitação e treinamento para ampliar a presença digital, com cursos de alfabetização digital, marketing digital e uso de ferramentas específicas. Buscar o apoio de mentores mais jovens ou parcerias intergeracionais pode ser uma forma eficaz de combinar experiência com know-how digital.
É importante também ter foco em nichos de mercado específicos, em que a autenticidade e a profundidade do conhecimento são valorizadas.
Optar por plataformas e ferramentas digitais que sejam intuitivas e fáceis de usar minimiza a curva de aprendizado e ainda desenvolve uma presença digital profissional e consistente (site, redes sociais) que transmita credibilidade e confiança.
Christian Rôças diz que os 50+ devem usar sua experiência como ativo. "O que para o empreendedor é bagagem, para o público, é autoridade. É preciso escolher um canal e dominar. Melhor ser consistente em um do que dispersar energia em vários", afirma.
"Os dados mostram que empreendedores 50+ têm maior taxa de sobrevivência justamente porque aproveitam relações construídas ao longo de décadas."
