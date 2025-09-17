Empreendedores 50+ usam presença digital para alavancar negócios

Christin Rôças, CEO da Flint, hub de educação voltado para a creator economy, afirma que o digital hoje é o grande catalisador: não se trata apenas de visibilidade, mas de encurtar a distância até o cliente. "Isso significa transformar WhatsApp em ponto de venda, LinkedIn em vitrine de autoridade e Instagram em canal de prova social", diz.

A suposta dificuldade tecnológica dos "mais velhos" até já virou meme. Mas Rôças diz que, o que parece desvantagem, como não ser nativo digital, é diferencial. Ele lembra que essa geração atravessou rádio, TV, fax, internet discada e celular, e sempre se adaptou.

"Comunicação é patrimônio de quem já passou por tantas transições. Os dados reforçam: empreendedores 50+ trabalham em média 35 horas por semana, menos que a média geral, mas têm rendimento médio superior. Isso mostra eficiência. O desafio não é tecnologia, é tradução."

Aprender a linguagem digital, de acordo com o especialista, é mais simples do que parece quando se parte de alguém que já sabe contar histórias e transmitir confiança.

O jornalista e produtor musical (entre outras atividades) Nelson Motta, de 80 anos, que o diga. Ele tem 225 mil seguidores no Instagram, e o apoio de uma produtora que administra as redes sociais e a vida online dele. "O que me ajuda é que desde 1987 eu sou fascinado por internet e naquele ano tive meu primeiro laptop. Então eu venho acompanhando esse universo já há muito tempo, e para mim sempre foi meu sonho de consumo", detalha.

Para uma pessoa que tem as atividades de escrever livros, jornal, fazer músicas, é um "sonho realizado" ter à disposição todas essas ferramentas de comunicação numa única tela. "Meu interesse básico no desenvolvimento das minhas redes sociais é estabelecer relações com pessoas, vínculos. Não quero ser popular a qualquer preço, milionário de likes. Meu interesse são as pessoas que me seguem, com as quais pode acontecer uma troca. Entrei muito jovem no mundo digital, mas trazendo muitos anos de vida, de experiência na comunicação, no jornalismo, na televisão".