Ele largou a maior cervejaria do mundo e captou R$ 29 mi para abrir negócio

Yann Schuermans abandonou uma carreira corporativa promissora na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, porque o caminho seguro parecia previsível demais. Após enfrentar rejeições de investidores, quase perder o visto e meses sem salário, sua empresa, a Baskit, encontrou seu espaço na Ásia.
O que aconteceu
Aos 30 anos, Yann Schuermans tinha uma carreira que parecia perfeita no papel. Ele ocupava cargos de liderança na AB InBev, maior cervejaria do mundo, com passagens por mercados estratégicos como Hong Kong, Macau e Xangai. A cada cargo, ele ganhava responsabilidades, viagens e conquistas, mas não conseguia se sentir realizado.
Por fora, tudo parecia perfeito. Mas, por dentro, eu me sentia preso a uma única identidade corporativa. O futuro era previsível: voltar para as Américas e subir na hierarquia. Era seguro, mas não era o que eu queria. Sempre voltava à mesma pergunta: como seria começar algo meu, sem rede de segurança? Yann Schuermans, ao Business Insider
Mas 2021 começou a ser o ano da virada. Pra começar, ele deixou a AB InBev e se mudou para Singapura para entrar numa startup. Foi o impulso (e a experiência) que ele precisava para, enfim, tirar as ideias do papel e abrir o próprio negócio.
No ano seguinte, Yann criou coragem e, junto de sua esposa, Yoonjung Yi, enfim fundou a Baskit, sua primeira startup, na Indonésia. O objetivo da empresa era solucionar o acesso de pequenas e médias marcas à distribuição e crédito no Sudeste Asiático.
A realidade foi dura. Mais de 50 investidores nos rejeitaram. Quase perdemos nossos vistos, não podíamos nos pagar e sobrevivemos com US$ 100 mil de economias familiares e pessoais Yann Schuermans, ao Business Insider
Mas a persistência valeu a pena. Com apoio de mentores e das redes locais, a startup captou US$ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 29,1 milhões, na cotação atual) em rodadas de financiamento inicial. "O capital foi importante, mas a maior mudança foi psicológica: Quando você administra o dinheiro de outros, o fracasso deixa de ser algo pessoal", lembra Yann.
Emprego em multinacional x dono de startup
Hoje, a Baskit tem mais de 50 funcionários e trimestres lucrativos. E muito do sucesso da empresa, segundo Yann, tem a ver com a bagagem acumulada na AB InBev.
Na AB InBev, enfrentei situações imprevisíveis viajando por mais de 100 países. Improvisar tornou-se natural, e essa mentalidade foi meu kit de sobrevivência na Baskit. O segredo foi manter a calma, resiliência e adaptabilidade quando as coisas saíam do controle. Na AB InBev, minha agenda era estruturada e apoiada. Como fundador, cada dia é caótico, com pitches de vendas, chamadas de captação, ajustes de produto e reclamações de clientes. Mas também é libertador Yann Schuermans, ao Business Insider
Novo lar
Em 2023, Yann e a Baskit se mudaram de Singapura para Jacarta, capital da Indonésia, para ficar mais perto dos clientes. "Para entender o mercado, precisávamos vivê-lo: enfrentar o trânsito com distribuidores, ver produtos circulando em pequenas lojas, lidar com atrasos em pagamentos e entregas. Não foi fácil", recorda.
Jacarta era onde estavam as lições e oportunidades. Os últimos dois anos e meio foram a maior curva de aprendizado da minha vida. Tive que me tornar generalista da noite para o dia, lidando com gestão financeira a liderança em crises. Ganhei confiança de que posso resolver qualquer coisa Yann Schuermans, ao Business Insider
