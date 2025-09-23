Ele largou a maior cervejaria do mundo e captou R$ 29 mi para abrir negócio

Yann Schuermans abandonou uma carreira corporativa promissora na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, porque o caminho seguro parecia previsível demais. Após enfrentar rejeições de investidores, quase perder o visto e meses sem salário, sua empresa, a Baskit, encontrou seu espaço na Ásia.

O que aconteceu

Aos 30 anos, Yann Schuermans tinha uma carreira que parecia perfeita no papel. Ele ocupava cargos de liderança na AB InBev, maior cervejaria do mundo, com passagens por mercados estratégicos como Hong Kong, Macau e Xangai. A cada cargo, ele ganhava responsabilidades, viagens e conquistas, mas não conseguia se sentir realizado.