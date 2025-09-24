Ele largou tudo para lavar janelas e hoje projeta ganhar R$ 523 mi ao ano

Kyle Ray abandonou a faculdade e um emprego de escritório e transformou um trabalho paralelo de lavagem de janelas em um negócio de milhões nos Estados Unidos. Otimista, ele tem a meta de atingir US$ 100 milhões (R$ 532 milhões na cotação atual) ao ano em receita.
O que aconteceu
Em 2007, Ray precisava de trabalho. Natural do Texas, nos Estados Unidos, ele havia largado a faculdade para iniciar um negócio imobiliário com um amigo que deu errado, e depois passou cerca de um ano em um emprego de escritório que o enlouquecia.
"Eu não gostava de ter um chefe", disse em entrevista à Business Insider. Infeliz com o emprego, ele pediu demissão, começou a fazer turnos noturnos como barman e garçom e dedicou suas manhãs e tardes a construir um negócio de lavagem de janelas.
Para Kyle Ray, poucas coisas são mais satisfatórias do que limpar uma janela suja. Ele experimentou isso pela primeira vez no ensino médio, enquanto fazia trabalhos esporádicos, e então passou a se encantar cada vez mais com as peculiaridades do serviço.
É uma gratificação instantânea. É uma daquelas coisas que parece simples e fácil, mas na verdade é bastante complicado e exige habilidade, e eu gostava muito disso Kyle Ray, à Business Insider
Embora tivesse alguma experiência, ele precisava aprimorar a habilidade. "A maneira mais rápida de adquirir o máximo de conhecimento possível no menor tempo foi trabalhar para alguém. Então, trabalhei para uma empresa de lavagem de janelas por cerca de três meses e pensei: 'OK, entendi'".
Ray comprou cerca de US$ 100 em equipamentos, encheu sua caminhonete e dirigiu até shoppings em Houston. Ele ia de loja em loja perguntando aos gerentes se precisavam de suas janelas limpas.
Seu primeiro cliente foi um salão de massagem. "Entrei porque as janelas estavam imundas e perguntei se eles queriam um orçamento. Eles disseram que não, que faziam eles mesmos. Eu disse: 'Bem, vocês não fizeram um bom trabalho, e eu posso fazer melhor. Se me deixarem fazer, é só 15 dólares'. Nascia, então, o Geek Window Cleaning (Limpeza de Janelas Geek).
Do comercial para o residencial
Ray passou cerca de um ano limpando vitrines de lojas. O trabalho residencial não havia passado pela sua cabeça até que o gerente de um de seus clientes comerciais perguntou se ele limparia as janelas de sua casa. Seu primeiro trabalho residencial levou três horas e rendeu cerca de US$ 300. "Foi quando uma lâmpada acendeu: 'Preciso me especializar em residencial'".
Embora mais lucrativo, o trabalho residencial exigia mais habilidade. "Locais comerciais geralmente têm grandes painéis de vidro. É muito fácil de limpar. Não há obstruções na frente do vidro. O residencial é menor. Pode ser uma janela de correr, uma janela com divisórias — aqueles quadradinhos, que variam de tamanho. Além disso, há telas para lidar, e você tem janelas de dois ou três andares. O fator de dificuldade aumenta muito no residencial", conta.
Mas nem tudo eram flores, já que, de vez em quando, os clientes se tornavam escassos. "Eu batia de porta em porta e conseguia duas pessoas em um dia, mas depois não conseguia ninguém por uma ou duas semanas", disse Ray. Mas ele não desanimou porque sabia que estava no caminho certo. Decidiu abandonar os clientes comerciais e focar totalmente no residencial.
Aumentando os dígitos do faturamento
Por anos, a Geek Window Cleaning permaneceu um trabalho paralelo para Ray. "Eu gostava muito do trabalho, e ele gerava um dinheiro razoável, mas não era suficiente para eu largar o trabalho de garçom e barman. Eu trabalhava sete dias por semana. Começou a virar uma roda de hamster, e eu não conseguia descobrir como crescer rápido o suficiente para gerar a renda necessária para abandonar os outros empregos", recorda.
A mudança veio em 2014, quando ele começou a entender como usar SEO (otimização de mecanismos de pesquisa). "Comecei a ler muitos livros sobre isso, construí meu site e fiz todas as coisas de SEO que se fazia na época. Comecei a conseguir trabalhos mais consistentes e mais indicações de clientes. Em 2015, se você pesquisasse 'limpeza de janelas Houston' no Google, aparecíamos na primeira posição. Então, começamos a ficar muito ocupados".
Ainda assim, seus clientes residenciais eram mais esporádicos. Para incentivá-los a agendar limpezas recorrentes, ele experimentou um modelo de preços em que os clientes recebiam um desconto se pagassem uma taxa mensal por um número definido de limpezas, em vez de contratá-lo para trabalhos únicos. "Venho ajustando esse programa desde 2015, e diria que em 2019, 2020, realmente acertei. E então começamos a crescer de verdade", conta.
Atendimento ao cliente em 1º lugar
O carro-chefe da Geek Window Cleaning, segundo Ray, sempre foi o excelente atendimento ao cliente, chamado por ele de "hospitalidade excepcional" e descrito como "transformar interações comuns com clientes em experiências extraordinárias". Ele treina seus técnicos para irem além.
Se chegarmos à casa de alguém e os latões de lixo estiverem espalhados, simplesmente os pegamos e perguntamos 'Ei, onde vão seus latões de lixo?' ou, 'Ei, essa luminária estava muito sujo. Já limpamos para você'. Fazemos coisas excepcionais para garantir que você fique muito feliz Kyle Ray, à Business Insider
A hospitalidade está em seu sangue. Ele cresceu observando sua mãe, que administrava uma empresa de panificação, cuidar extremamente bem de seus clientes. Ele comprou ainda mais a ideia de oferecer um atendimento excepcional após anos trabalhando como garçom. "Você pode ser um garçom grosseiro. Ou pode ser um garçom realmente hospitaleiro e amigável — e ganhará muito mais dinheiro", disse.
O negócio gerou uma receita de seis dígitos em 2024 e está no caminho para ultrapassar US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual) pela primeira vez em 2025, segundo números confirmados pela Business Insider. Ray tem equipes de técnicos em Houston e Austin, onde ele e sua esposa residem atualmente, e planeja expandir para Dallas em 2027.
A meta é chegar a US$ 40 milhões (R$ 213 milhões) por ano em receita em cinco anos e US$ 100 milhões (R$ 532 milhões) por ano em dez, e então expandir para fora do estado. Sabemos como chegar lá e vamos tentar e ver o que acontece Kyle Ray, à Business Insider
