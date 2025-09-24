Ele largou tudo para lavar janelas e hoje projeta ganhar R$ 523 mi ao ano

Embora mais lucrativo, o trabalho residencial exigia mais habilidade. "Locais comerciais geralmente têm grandes painéis de vidro. É muito fácil de limpar. Não há obstruções na frente do vidro. O residencial é menor. Pode ser uma janela de correr, uma janela com divisórias — aqueles quadradinhos, que variam de tamanho. Além disso, há telas para lidar, e você tem janelas de dois ou três andares. O fator de dificuldade aumenta muito no residencial", conta.

Mas nem tudo eram flores, já que, de vez em quando, os clientes se tornavam escassos. "Eu batia de porta em porta e conseguia duas pessoas em um dia, mas depois não conseguia ninguém por uma ou duas semanas", disse Ray. Mas ele não desanimou porque sabia que estava no caminho certo. Decidiu abandonar os clientes comerciais e focar totalmente no residencial.

Aumentando os dígitos do faturamento

Por anos, a Geek Window Cleaning permaneceu um trabalho paralelo para Ray. "Eu gostava muito do trabalho, e ele gerava um dinheiro razoável, mas não era suficiente para eu largar o trabalho de garçom e barman. Eu trabalhava sete dias por semana. Começou a virar uma roda de hamster, e eu não conseguia descobrir como crescer rápido o suficiente para gerar a renda necessária para abandonar os outros empregos", recorda.

A mudança veio em 2014, quando ele começou a entender como usar SEO (otimização de mecanismos de pesquisa). "Comecei a ler muitos livros sobre isso, construí meu site e fiz todas as coisas de SEO que se fazia na época. Comecei a conseguir trabalhos mais consistentes e mais indicações de clientes. Em 2015, se você pesquisasse 'limpeza de janelas Houston' no Google, aparecíamos na primeira posição. Então, começamos a ficar muito ocupados".

Ainda assim, seus clientes residenciais eram mais esporádicos. Para incentivá-los a agendar limpezas recorrentes, ele experimentou um modelo de preços em que os clientes recebiam um desconto se pagassem uma taxa mensal por um número definido de limpezas, em vez de contratá-lo para trabalhos únicos. "Venho ajustando esse programa desde 2015, e diria que em 2019, 2020, realmente acertei. E então começamos a crescer de verdade", conta.