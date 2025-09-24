Coçar as costas rende até R$ 700 por sessão e filas de clientes

A empresa é familiar e foi lançada em 2010. De acordo com o Axios Miami, os integrantes da equipe são todas mulheres e o negócio segue uma lógica familiar. O empreendimento ganhou as redes recentemente, mas a página mostrando os atendimentos dos clientes existe desde fevereiro de 2015 no Instagram.

Clientes chegam a dormir ou fazer sons de prazer durante as sessões, mas não é erótico e o toque tem restrições. A dona destaca que não há caráter sexual. "Nós não coçamos peitos ou barrigas. Tem essas pessoas com a mente na sarjeta", disse George em entrevista ao The Wall Street Journal.

Técnica não é novidade e já existe concorrência. O mercado está em expansão, outros profissionais já atuam em cidades como Nova York e Los Angeles, com serviços que ultrapassam US$ 160 por hora, como o WhisperWave, da empreendedora Rebecca Benvie, inaugurada no início do ano passado.

Benvie contou à revista britânica Dazed que buscava um serviço como esse e percebeu "uma lacuna enorme no mercado de bem-estar". "O serviço se concentra no cuidado do sistema nervoso de uma forma acessível e lúdica", disse ela em entrevista à revista.

Toque fora do romance e resposta sensorial