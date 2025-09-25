Ela largou Wall Street, usou sótão de casa e já faturou R$ 375 milhões

Arrecadando fundos

Em dezembro de 2018, Schneider pagou a uma criadora de conteúdo digital para promover sua linha de joias por assinatura a tempo para as festas de fim de ano. Minutos após a postagem, a empresa começou a vender "centenas e centenas" de caixas de assinatura. Foi muito mais do que esperavam, e ela estava preocupada em cumprir os pedidos de presentes a tempo.

Não tínhamos capacidade para atender esses pedidos. Então liguei para as únicas pessoas que podia na época, meus pais, que dirigiram seis horas e passaram as próximas 48 horas trabalhando comigo no sótão, montando as caixas Louisa Schneider, ao CNBC Make It

Após a postagem viral, Schneider iniciou uma rodada de financiamento inicial. Embora a Rowan estivesse recebendo feedback positivo dos clientes, conseguir investidores foi outra história. "Arrecadar fundos é horrível. As pessoas dizem que você é idiota, e então você tem que se levantar e dizer: 'OK, sou mesmo? Não, eu sei que isso é certo. Sei que posso fazer isso'".

Segundo ela, investidores, majoritariamente homens, não viam o potencial em seu negócio voltado principalmente para mulheres. "Investidores homens geralmente são os que alocam capital, e como eles normalmente não furam as orelhas, senti que havia uma lacuna óbvia nesse mercado" que eles não estavam investindo, diz Schneider. Outras empresas de piercing existem há décadas, mas "a experiência não mudou ou evoluiu para os dias atuais", observa.

A empresa levantou US$ 5 milhões em capital inicial entre 2018 e 2021. Em seguida, voltou a arrecadar US$ 20 milhões em outra rodada. "Desde então, não levantamos mais dinheiro porque nosso negócio, felizmente e com muito trabalho, tem sido muito lucrativo", diz Schneider. A empresa se tornou lucrativa em 2023, segundo ela.