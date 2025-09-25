Ela largou Wall Street, usou sótão de casa e já faturou R$ 375 milhões

Aos 48 anos, Louisa Schneider tomou uma decisão ousada: deixou um emprego de alto escalão em Wall Street para perseguir o improvável sonho de transformar o mercado de piercing. Depois de iniciar o negócio no sótão de sua casa em 2017, ela alcançou no ano passado a marca de US$ 70 milhões (RS 375 milhões na cotação atual) de faturamento.
O que aconteceu
Schneider sempre teve ideias de negócios. Ela já fundou uma empresa de roupas para ioga e, em outro momento, tentou lançar um negócio de idiomas. Nenhum deles deu certo, mas as ideias continuavam surgindo.
Então, em 2017, Schneider teve uma ideia que ela sentiu que tinha potencial. Ela deixou seu emprego de alto escalão em Wall Street para apostar em si mesma e iniciar um negócio de piercing de orelha.
Foi a primeira vez na minha vida que não tive um emprego em tempo integral. Eu estava realmente aterrorizada, e trabalhava no meu sótão. Louisa Schneider, ao CNBC Make It
Sete anos depois, o negócio, agora conhecido como Rowan, é a única empresa de piercing de orelha com seu próprio conselho médico e onde enfermeiras registradas são treinadas para fazer o serviço. A Rowan tem 90 estúdios nos EUA e cerca de 800 funcionários, sendo mais da metade enfermeiras.
Uma solução para o próprio problema
A ideia para a Rowan veio das próprias necessidades de Schneider. Na época, ela estava procurando lugares para furar as orelhas de sua filha. Ela mesma teve experiências ruins com piercings e não gostava das opções de levar sua filha a um shopping ou joalheria.
Foi então que ela viu uma lacuna no mercado para serviços de piercing que oferecessem 'segurança e o aspecto médico do piercing, combinando isso com um serviço comemorativo'. "Meus pais são ambos médicos, e eu sabia que, para nossa família, o piercing de orelha era um procedimento médico e eu realmente queria que fosse feito com segurança", disse.
Começando pequeno
Em 2017, Schneider começou a trabalhar no sótão de sua casa em Larchmont, em Nova York. Ela não tinha dinheiro para construir uma loja física, então começou com um serviço de piercing estilo concierge em casa, onde as pessoas podiam ligar ou enviar e-mails para que uma enfermeira fosse até elas para um agendamento de piercing.
Schneider diz que a empresa construiu sua rede inicial de profissionais de piercing graças a uma amiga que leciona enfermagem na Universidade de Columbia. A empresa também vendia caixas de assinatura mensal de brincos hipoalergênicos por US$ 20 o par com a ideia de que os clientes de piercing comprassem um modelo de assinatura para novas joias todos os meses.
Schneider diz que ela e sua amiga Sarah Fraser, uma executiva financeira que não está mais no negócio, financiaram as operações iniciais com suas próprias economias. "Foi uma experiência diferente de qualquer outra que já tive, onde as pessoas suspiravam audivelmente ou me questionavam quando eu contava o que estava fazendo", diz ela.
Muitas pessoas me olharam como se eu fosse louca, e não viam o piercing de orelha ou brincos ou joias como um negócio de verdade. Louisa Schneider, ao CNBC Make It
Mas Schneider viu o potencial de seu mercado: proporcione uma boa experiência de piercing uma vez, e essa pessoa e sua família poderiam ser clientes por toda a vida.
Arrecadando fundos
Em dezembro de 2018, Schneider pagou a uma criadora de conteúdo digital para promover sua linha de joias por assinatura a tempo para as festas de fim de ano. Minutos após a postagem, a empresa começou a vender "centenas e centenas" de caixas de assinatura. Foi muito mais do que esperavam, e ela estava preocupada em cumprir os pedidos de presentes a tempo.
Não tínhamos capacidade para atender esses pedidos. Então liguei para as únicas pessoas que podia na época, meus pais, que dirigiram seis horas e passaram as próximas 48 horas trabalhando comigo no sótão, montando as caixas Louisa Schneider, ao CNBC Make It
Após a postagem viral, Schneider iniciou uma rodada de financiamento inicial. Embora a Rowan estivesse recebendo feedback positivo dos clientes, conseguir investidores foi outra história. "Arrecadar fundos é horrível. As pessoas dizem que você é idiota, e então você tem que se levantar e dizer: 'OK, sou mesmo? Não, eu sei que isso é certo. Sei que posso fazer isso'".
Segundo ela, investidores, majoritariamente homens, não viam o potencial em seu negócio voltado principalmente para mulheres. "Investidores homens geralmente são os que alocam capital, e como eles normalmente não furam as orelhas, senti que havia uma lacuna óbvia nesse mercado" que eles não estavam investindo, diz Schneider. Outras empresas de piercing existem há décadas, mas "a experiência não mudou ou evoluiu para os dias atuais", observa.
A empresa levantou US$ 5 milhões em capital inicial entre 2018 e 2021. Em seguida, voltou a arrecadar US$ 20 milhões em outra rodada. "Desde então, não levantamos mais dinheiro porque nosso negócio, felizmente e com muito trabalho, tem sido muito lucrativo", diz Schneider. A empresa se tornou lucrativa em 2023, segundo ela.
Negócio de milhões
Depois da pandemia, a empresa finalmente abriu sua primeira loja física, onde as pessoas podem furar as orelhas e comprar brincos, encerrando o serviço de piercing em casa e as caixas de assinatura. A Rowan atualmente emprega mais de 550 enfermeiras, e a equipe médica da empresa criou seu próprio currículo para treinar enfermeiras nas técnicas de piercing de orelha.
Schneider diz que é importante para ela que a Rowan ofereça uma boa oportunidade para as enfermeiras, que frequentemente trabalham três turnos de 12 horas ou quatro turnos de 10 horas por semana em um hospital, mas podem querer complementar a renda nos dias de folga.
A Rowan está no caminho de oferecer essas oportunidades para mais enfermeiras e clientes: a empresa alcançará 100 estúdios até o final de 2025 e gerou mais de US$ 70 milhões (R$ 375 milhões na cotação atual) em receita no último ano. "Toda vez que vejo um piercing e o sorriso depois, os aplausos e a alegria da família, é quando sei que somos bem-sucedidos", finaliza.
