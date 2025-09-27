Como pequenos empreendedores podem ir a feiras para vender no exterior

Apex tem duas missões nas quais PMEs podem participar. São elas:

Exporta Mais Brasil. Nela, a agência traz compradores internacionais para conhecer produtos brasileiros. Em novembro, por exemplo, vai ser realizada uma edição com foco em cafés especiais. Jornada Exportadora. Nela, empresários brasileiros são levados a conhecer e realizar negócios em mercados internacionais. Cada edição inclui visitas técnicas, imersão nos mercados selecionados e rodadas de negócios com compradores locais. As jornadas são definidas de acordo com mercados potenciais e setores produtivos específicos definidos previamente. Na metade deste ano ocorreu uma missão em Portugal, voltada para artesãos.

Pequenas e médias empresas também podem participar de feiras. Porém, é preciso ficar atento às regras presentes em cada edital. Para participar da Colombiatex 2026, que é considerada a principal feira têxtil da América Latina, um dos critérios de avaliação é o nível de maturidade exportadora, que deve ser 2.

Classificação leva em conta ao menos três critérios: regularidade, presença internacional e valor de exportação. Ao todo são quatro níveis: de não exportadora até nível 3. O nível 2 ocorre quando a empresa já faz exportações estratégicas através de planejamento de marketing internacional. Essa certificação é dada pelo próprio governo.

Outros critérios para essa feira incluem site da empresa e perfil dos sócios. Ter uma página bilíngue na internet favorece a empresa na seleção, assim como estar sediada no Nordeste, ser enquadrada como micro ou pequena empresa e ter uma ou mais mulheres como sócias majoritárias.

Empresas passam por seleção. Após acessar os editais, as empresas precisam ler o regulamento de cada ação. Ali já vão constar alguns critérios para a avaliação das empresas. Por exemplo, na edição "cafés especiais" do Exporta Mais Brasil, eram aceitas amostras com 80 pontos ou mais segundo os critérios de entidades setoriais devidamente credenciadas. Porém, ganhava uma vantagem quem apresentasse grãos com 85 pontos ou mais.