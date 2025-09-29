Especialista do Google ensina truque de 5 minutos que evita procrastinação

Ao adiar um projeto, Martin sugere se perguntar: "Se eu fosse assistente de alguém e quisesse que meu chefe concluísse isso amanhã, o que eu faria para incentivá-lo suavemente e facilitar o processo?"

Essa abordagem separa as etapas de planejamento e execução de uma tarefa, ajudando a se sentir mais organizado e reduzindo a sensação de sobrecarga, segundo ela. Ao preparar uma apresentação, ela sugere que seu "eu assistente" pode:

Abrir um arquivo de slides em branco no computador. Salvar imagens úteis ou links de pesquisa em abas. Encontrar um modelo de esboço de um projeto semelhante.

No dia seguinte, com tudo preparado, começar a tarefa parece muito mais fácil. Martin aplica essa técnica tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

Quando procrastinou para pendurar pôsteres no quarto do filho, ela usou seu "eu assistente" para organizar as ferramentas na sexta-feira à noite. "Na manhã seguinte, vi os materiais e pensei: 'Já está tudo pronto, por que não fazer?'", lembra. "Foi uma mudança de energia que me ajudou a abandonar o receio de realizar algo grande e tornou a tarefa gerenciável", disse.

Além disso, uma parte importante de agir como seu próprio assistente é eliminar distrações. "Antes de começar uma tarefa, certifique-se de ter lanches e água à mão, fechar ou minimizar abas e silenciar o telefone", afirma.