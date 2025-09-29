Especialista do Google ensina truque de 5 minutos que evita procrastinação

Laura Mae Martin, consultora de produtividade executiva do Google, ajuda funcionários —desde novatos até líderes de alto escalão— a combater a procrastinação e evitar o esgotamento. Uma de suas estratégias favoritas para isso é simples: agir como seu próprio assistente.
O que aconteceu
Começar é a parte mais difícil de enfrentar uma tarefa maior. Metas ambiciosas, projetos criativos e autocuidado podem facilmente cair na categoria de 'pretendo fazer' e acabar sendo deixados de lado Laura Mae Martin ao CNBC Make It
Agir como seu próprio assistente, segundo Martin, pode ajudar a superar a barreira da procrastinação. Para isso, ela usa uma estratégia pode levar apenas cinco minutos.
Ao adiar um projeto, Martin sugere se perguntar: "Se eu fosse assistente de alguém e quisesse que meu chefe concluísse isso amanhã, o que eu faria para incentivá-lo suavemente e facilitar o processo?"
Essa abordagem separa as etapas de planejamento e execução de uma tarefa, ajudando a se sentir mais organizado e reduzindo a sensação de sobrecarga, segundo ela. Ao preparar uma apresentação, ela sugere que seu "eu assistente" pode:
- Abrir um arquivo de slides em branco no computador.
- Salvar imagens úteis ou links de pesquisa em abas.
- Encontrar um modelo de esboço de um projeto semelhante.
No dia seguinte, com tudo preparado, começar a tarefa parece muito mais fácil. Martin aplica essa técnica tanto no trabalho quanto na vida pessoal.
Quando procrastinou para pendurar pôsteres no quarto do filho, ela usou seu "eu assistente" para organizar as ferramentas na sexta-feira à noite. "Na manhã seguinte, vi os materiais e pensei: 'Já está tudo pronto, por que não fazer?'", lembra. "Foi uma mudança de energia que me ajudou a abandonar o receio de realizar algo grande e tornou a tarefa gerenciável", disse.
Além disso, uma parte importante de agir como seu próprio assistente é eliminar distrações. "Antes de começar uma tarefa, certifique-se de ter lanches e água à mão, fechar ou minimizar abas e silenciar o telefone", afirma.
Martin diz que esses pequenos passos ajudam a manter o foco e evitar interrupções. Algumas tarefas podem exigir um pouco mais de preparação, mas, para a maioria, não é necessário gastar "mais de cinco minutos" para obter os mesmos resultados positivos, segundo ela.
Quando a energia diminui, faça uma pausa para se recompor, sugere Laura. "Se você está na sua mesa e seu cérebro está exausto, qualquer coisa que fizer nesse estado provavelmente não será seu melhor trabalho. Se puder tirar um momento para se recuperar e revisitar a tarefa, seja em 10 minutos ou na manhã seguinte, isso vai te energizar e fazer uma grande diferença", finaliza.
