Fã da Rússia, carioca faz bolos do Leste Europeu e fatura R$ 407 mil ao ano

Delivery é acerto. Sandra diz que o consumidor, depois da pandemia, adorou a conveniência, tanto que delivery explodiu, principalmente no setor de alimentação. "Ela acerta ao começar e manter o seu negócio no delivery", diz.

Aposta nas redes sociais. "Para quem não é loja de rua, como O Medovik, é preciso ter uma boa conveniência de entrega dos produtos e apostar muito nas redes sociais, com boas fotos, aquelas que fazem o consumidor salivar, e na opinião da sua clientela", declara.

Vale pegar a opinião de quem compra. Isso é prova social. As pessoas querem ver o que os clientes estão falando, pois o boca a boca das redes sociais é muito importante.

Sandra Fiorentini, consultora de negócios do Sebrae-SP

Mostrar seu negócio no Google. Segundo Sandra, para expandir, Raisa tem alguns desafios pela frente. Um deles é se cadastrar no Google Meu Negócio, ferramenta do Google que ajuda o consumidor a achar o seu negócio.

Ampliar seu raio de atuação. Vale investir em datas comemorativas, participação em eventos e até fazer parcerias com restaurantes renomados para colocar os bolos do Leste Europeu no cardápio, como opção de sobremesa.

Dicas para uma futura expansão. A consultora diz que, para levar O Medovik para uma loja de rua, a escolha do ponto é crucial. "O negócio dela é diferenciado, mas fica em uma galeria, sem espaço para o consumo no local. Vale procurar uma localização que seja compatível com o perfil da sua clientela", diz. Outra dica é ter um ambiente acolhedor, com local para o cliente sentar para degustar o bolo, e ainda ampliar o cardápio, colocando até produtos salgados, por exemplo.