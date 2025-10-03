Jantar imersivo une tech e comida molecular, mas a experiência custa caro

Menu tem oito pratos fixos da gastronomia molecular. Entre eles, estão o "tartar de salmão dos deuses" (salmão, mel trufado, gema de maracujá, espuma de leite de tigre, chips de batata transparente, flor de sal, molho asiático e espuma de leite de tigre, que é um caldo cítrico e picante culinária peruana), "Atum Encantado" (pérolas de cebola, atum selado, molho asiático, maionese de ovas, cítrico de tangerina e macarrão transparente) e "Delícias Encantadas" (lichia tostada, creme de blue cheese, crocante de presunto, amêndoa torrada, açúcar explosivo e espuma de queijo de cabra). Todos os pratos são feitos na cozinha local.

“Atum Encantado”, prato do O Alaric, tem pérolas de cebola e macarrão transparente Imagem: Divulgação

Gastronomia molecular altera os alimentos. Cadu Alves, chef e sócio do O Alaric, diz que a gastronomia molecular utiliza princípios da química e da física para alterar texturas, formas, aromas e temperatura dos alimentos. "A gente utiliza técnicas como esferificação, emulsificação, espuma culinária e gelificação e usa nitrogênio líquido. A ideia é aprofundar a experiência gastronômica, valorizando sabores, memórias e sensações. Tudo com precisão científica", declara.

Algumas técnicas da gastronomia molecular. A esferificação é uma técnica que encapsula molhos e outros líquidos em pequenas esferas com uma membrana de gel. A emulsificação mistura substâncias que normalmente não se dissolvem uma na outra, como água e óleo. É usada para produzir maionese, manteiga e cremes, por exemplo. O processo de converter um líquido em um gel é a gelificação, muito usada para fazer geleias, iogurtes e gelatinas. Já a técnica da espuma culinária cria texturas leves e aeradas a partir de líquidos ou purês, colocando qualquer tipo de sabor.

Experiência custa R$ 450 por pessoa. A reserva pode ser feita no link na bio do Instagram do O Alaric. É possível negociar valores para grupos fechados.