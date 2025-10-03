Jantar imersivo une tech e comida molecular, mas a experiência custa caro

O cliente entra na sala secreta do restaurante para viver uma experiência gastronômica imersiva, com oito pratos da cozinha molecular cheios de ingredientes inusitados, como pérolas de cebola, macarrão transparente e gema de maracujá. Tudo é acompanhado de um enredo narrativo sincronizado com projeções visuais na mesa e nas paredes do local. Essa é a proposta de O Alaric, em São Paulo. Mas o preço é salgado: R$ 450 por pessoa.
Comida molecular no cardápio
O Alaric fica dentro do O Lúdico Bar, na Vila Mariana, em São Paulo. A experiência gastronômica imersiva acontece em uma sala secreta, com capacidade para dez pessoas. A experiência tem duração de duas horas.
Menu tem oito pratos fixos da gastronomia molecular. Entre eles, estão o "tartar de salmão dos deuses" (salmão, mel trufado, gema de maracujá, espuma de leite de tigre, chips de batata transparente, flor de sal, molho asiático e espuma de leite de tigre, que é um caldo cítrico e picante culinária peruana), "Atum Encantado" (pérolas de cebola, atum selado, molho asiático, maionese de ovas, cítrico de tangerina e macarrão transparente) e "Delícias Encantadas" (lichia tostada, creme de blue cheese, crocante de presunto, amêndoa torrada, açúcar explosivo e espuma de queijo de cabra). Todos os pratos são feitos na cozinha local.
Gastronomia molecular altera os alimentos. Cadu Alves, chef e sócio do O Alaric, diz que a gastronomia molecular utiliza princípios da química e da física para alterar texturas, formas, aromas e temperatura dos alimentos. "A gente utiliza técnicas como esferificação, emulsificação, espuma culinária e gelificação e usa nitrogênio líquido. A ideia é aprofundar a experiência gastronômica, valorizando sabores, memórias e sensações. Tudo com precisão científica", declara.
Algumas técnicas da gastronomia molecular. A esferificação é uma técnica que encapsula molhos e outros líquidos em pequenas esferas com uma membrana de gel. A emulsificação mistura substâncias que normalmente não se dissolvem uma na outra, como água e óleo. É usada para produzir maionese, manteiga e cremes, por exemplo. O processo de converter um líquido em um gel é a gelificação, muito usada para fazer geleias, iogurtes e gelatinas. Já a técnica da espuma culinária cria texturas leves e aeradas a partir de líquidos ou purês, colocando qualquer tipo de sabor.
Experiência custa R$ 450 por pessoa. A reserva pode ser feita no link na bio do Instagram do O Alaric. É possível negociar valores para grupos fechados.
Em vez de apenas servir um jantar, criamos um ecossistema integrado que combina projeções mapeadas, som 360º, envolvimento criativo, mundos imaginários, ingredientes inusitados e narrativa interativa.
Lilian Ronchel, sócia do O Alaric
Essa integração permite que o ambiente 'responda' ao cliente, transformando uma refeição em uma verdadeira viagem sensorial que integra visão, audição e paladar dos participantes.
Lilian Ronchel
Jantar sincronizado com tecnologia
Projeções foram desenvolvidas pela ClassTech Experience. "Durante meses, nossa equipe desenvolveu um ambiente capaz de sincronizar, com precisão, luz, som, projeção e pratos, de modo que cada etapa do jantar fosse um ato de um espetáculo", diz Lilian Ronchel, diretora criativa do O Alaric e sócia da ClassTech Experience, empresa especializada em inovações tecnológicas.
Foi uma grande imersão na criação do menu e também no desenvolvimento da tecnologia envolvida. Foram oito meses de criação, desde os personagens, cardápio, identidade visual e storyteling [forma de contar uma história com narrativa envolvente]. Tudo muito sincronizado e cheio de elementos inovadores interligando tudo.
Lilian Ronchel
Inspiração em restaurante internacional
O Alaric foi aberto no final de 2024. Lilian diz que a inspiração veio do restaurante Le Petit Chef, com unidades em várias cidades do mundo.
Investimento no negócio foi de R$ 400 mil. "Nós já tínhamos em mente criar um restaurante que unisse tecnologia e gastronomia, inspirado no que conhecemos ao redor do mundo", diz Lilian, que é casada com Gabriel Branco, head de tecnologia de O Alaric e sócio da ClassTech Experience.
Meta de ampliar a experiência. Lilian diz que a empresa está desenhando outras projeções e criando novos pratos. "Nesse primeiro momento, temos uma experiência fixa e única, mas já estamos projetando novos cenários, inclusive os temáticos e sob demanda", declara.
Eventos privados são o foco da empresa. Em setembro, o restaurante fez um evento da Paramount+, no local, para o lançamento da temporada da série "Tulsa King". Segundo Lilian, é possível levar toda a estrutura do O Alaric para eventos fora, com cenários e menu personalizados. "Também estudamos levar esse licenciamento para hotéis, com a instalação de uma unidade do O Alaric lá", diz.
Negócio tem faturamento médio mensal de R$ 120 mil. O lucro médio mensal é de R$ 38 mil.
Expansão exige cuidados
Inovação é grande diferencial. Davi Jerônimo, consultor de negócios do Sebrae-SP, disse que o restaurante O Alaric se destaca do mercado de alimentação tradicional, ao conciliar gastronomia, tecnologia e experiência do cliente. "Eles inovaram, cobram caro e, por isso, têm um público mais seletivo, que pode pagar por essa experiência", diz.
Atenção na expansão do negócio. Jerônimo diz que a empresa precisa escolher muito bem os pontos para a instalação de novas unidades. "Vale buscar pontos estratégicos, como bairros que tenham poder aquisitivo alto, para a empresa atingir o seu público-alvo. Por outro lado, expandir demais pode enjoar o público. É o tipo de experiência que tende a ser única. A tendência é as pessoas não repetirem", afirma.
Vale investir em experiências temáticas. Segundo o consultor, uma forma de expandir é ampliar e diversificar o portfólio, com experiências gastronômicas temáticas, como temas de datas comemorativas", afirma. Outra dica, diz ele, é apostar em eventos corporativos para ampliar a clientela.
Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.