Aos 33, ele fundou startup de IA de R$ 6 bi após trabalhar 100h por semana

Jake Loosararian lutou por três anos para tirar do papel sua startup de inteligência artificial, Gecko Robotics. Em 2015, ele considerou abandonar o projeto quando um cliente ofereceu US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões na cotação atual) para comprar a empresa. Agora, uma década depois, o negócio vale US$ 1,25 bilhão (R$ 6,6 bilhões).
O que aconteceu
A Gecko começou em 2012. Foi quando Loosararian e alguns colegas de engenharia elétrica da Grove City College, na Pensilvânia, construíram um robô com um scanner ultrassônico para escalar e escanear as paredes de uma usina de energia local. O objetivo era identificar problemas custosos que precisassem de reparos, como rachaduras ou corrosão.
O robô acabou economizando milhões de dólares em produtividade e custos de mão de obra. Loosararian, cofundador e CEO da Gecko, decidiu transformar o projeto escolar em um negócio em tempo integral após se formar em 2013, com o objetivo de construir robôs que ajudassem a inspecionar infraestruturas críticas de todos os tipos.
Loosararian decidiu começar a startup contra o conselho de sua família e até professores. "Todos disseram: Não faça isso'", disse Loosararian ao CNBC Make It.
100 horas de trabalho por semana
Ele passou quase três anos lutando para manter a Gecko, dormindo no sofá de amigos e enfrentando a falência enquanto trabalhava 100 horas por semana. Às vezes, seu local de trabalho eram os interiores "sujos e horríveis" das caldeiras de usinas de energia, consertando protótipos iniciais de robôs quando eles falhavam, acrescentou.
Loosararian considerou desistir várias vezes durante esse período. Porém, ele ainda acreditava que administrar sua própria empresa era melhor do que trabalhar para outra pessoa, e quanto mais tempo passava com os clientes da Gecko, mais ele se convencia de que seu negócio era viável.
O que me ajudou a superar isso foi passar tempo com os clientes e ouvir o quão importante era resolver o problema... Isso me deu o encorajamento necessário para sentir que não estava apenas me enganando Jake Loosararian, à CNBC Make IT
Enfim, frutos
Em 2016, a resiliência de Loosararian finalmente deu frutos quando a Gecko foi aceita numa aceleradora de startups, pavimentando o caminho para a empresa obter financiamento inicial. Uma nova rodada de financiamento de US$ 125 milhões (R$ 663 milhões) impulsionou o valor da empresa, que passou de US$ 633 milhões (R$ 3,3 bilhões) para R$ 1,25 bilhão (R$ 6,6 bilhões).
Hoje, a Gecko fabrica robôs equipados com tecnologia de IA que podem escalar paredes, voar e até nadar debaixo d'água para inspecionar e coletar dados sobre infraestruturas críticas, como usinas de energia, pontes, barragens e equipamentos militares. Seus clientes incluem a Marinha dos EUA, a operadora de usinas de energia NAES e a Abu Dhabi National Oil Company.
As dificuldades iniciais de Loosararian apenas fortaleceram sua determinação de continuar: "Essas cicatrizes permitem que você aja com confiança, coragem e vontade de tornar [seus objetivos] realidade. Isso é algo muito útil. Só foi possível através desse refinamento de passar pelo inferno".
