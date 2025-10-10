Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Desde 2020, quando Nathália e Murillo fizeram a primeira venda, até hoje, muita coisa mudou. Os dois fundaram a Namu Kombi Home na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e se especializaram em transformar kombis em casas sobre rodas. Os valores para quem quiser ter uma motorhome feita por eles começam em R$ 27 mil e podem chegar a mais de R$ 60 mil.

"O cliente traz a kombi para nós e a gente tem um layout padrão de montagem, mas cada projeto é único e personalizado. Tudo depende da necessidade de quem vai comprar. Tem cliente que vai morar na estrada, outros que só querem um veículo para passeio. Então a gente vai desenhando isso juntos, conforme o comprador vai dizendo o que precisa", revela Nathália.

Ela também explica que, quanto mais autonomia o veículo tiver, mais caro é o valor final. "O banheiro, por exemplo, tem como ficar dentro ou fora do veículo. A maioria escolhe fora devido ao espaço, porque temos um espaço limitado. Então a gente faz na tampa traseira, como se fosse um vaso químico portátil. Mas dá para fazer o banheiro físico também. E aí tem que ver o sistema elétrico, sistema hidráulico. Tudo isso vai influenciar no orçamento."

A empresa atende clientes de todo o Brasil, seja para fazer a montagem completa do veículo quanto para a manutenção. Hoje, eles entregam até quatro motorhomes por mês.

"Em média, demora até 90 dias para construir uma kombi zero. Se a pessoa mora, por exemplo, na Bahia, ela traz a kombi, a gente monta e depois ela volta para lá com a kombi pronta. Tem gente que traz, tem gente que manda por guincho, por cegonha", conta Nathália.