Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Escalar o negócio exige cuidados

Expertise e visão de negócio. Vera Ruthofer, consultora de negócios do Sebrae-SP, diz que, ao apostar em um negócio do segmento de alimentação, Lima usou sua expertise adquirida no restaurante da família. "Ele soube aproveitar o que aprendeu e também enxergar a mudança de comportamento dos consumidores, que têm buscado cada vez mais uma alimentação saudável", diz.

Cuidados ao escalar o negócio. "É bacana escalar o negócio, mas, antes de abrir novas lojas próprias ou franquias, a empresa precisa conhecer o perfil do público naquela localidade, entender o tamanho daquele mercado e analisar a concorrência. É uma forma de entrar com sua marca em um novo local com vantagem competitiva", afirma.

Adaptação do cardápio. Para Vera, consumidores de diferentes regiões têm hábitos diferentes. Portanto, uma dica, diz ela, é usar "produto isca" no cardápio para atrair a nova clientela, que ainda não conhece a sua marca. "A empresa pode manter o cardápio padrão, mas vale também entrar com um produto isca, que gere movimento na loja", diz.

Preços podem ser diferentes, dependendo da região. Outra dica da consultora é oferecer produtos mais caros em regiões com maior poder aquisitivo. "Tenha diferenciais de acordo com o público. É essa inteligência de mercado que a marca precisa ter."

Corra risco calculado. A consultora diz que não adianta abrir lojas simultaneamente, se a empresa não tiver suporte suficiente financeiro e operacional para isso. "Vá escalando de forma consistente. Primeiro, a gente engatinha, fica em pé e anda para, só depois, começar a correr", declara.