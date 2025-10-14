Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Por volta dos 60 anos, Alzira Ramos começou a vender bolo de iogurte em uma mercearia no bairro da Tijuca, no Rio, onde morava, para ajudar na renda da família. A aceitação foi tão boa que, em três meses, ela produzia de 80 a 120 bolos por dia. Menos de um ano depois, abriu sua própria loja. Hoje, a Fábrica de Bolo Vó Alzira tem 302 unidades e faturou R$ 300 milhões em 2024. Uma franquia custa a partir de R$ 175 mil.

Venda começou por acaso

Bolo de iogurte começou a ser vendido por acaso, em 2007. Segundo ela, o seu marido, Cláudio, passou na mercearia do amigo com um bolo de iogurte em mãos. O bolo foi fatiado e servido entre os clientes presentes. A partir daí, Alzira começou a vender bolos caseiros (de iogurte, laranja, chocolate e outros) na Mercearia do Albano. A receita do bolo de iogurte, que era o sucesso entre os clientes, havia sido ensinada pela cunhada Clacyra.

Todos os dias a quantidade de bolos crescia. No início, eram dez bolos por dia. Depois, com o sucesso das receitas, ela chegou a produzir até 120 bolos diariamente. "Estávamos passando por uma situação financeira difícil; então, decidi fazer bolos para complementar a renda da família", diz.