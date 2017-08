Quer fazer contatos profissionais, mas é muito quietão? 7 dicas para mudar

Getty Images

Possuir contatos profissionais é interessante não só para quem está procurando emprego, mas também para aqueles querem ter mais chances de novas oportunidades de trabalho. O caminho para fazer esse networking, porém, pode ser bem mais difícil para quem é introvertido.

Segundo o psicólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Marcelo Alves dos Santos, a introspecção é uma característica da personalidade da pessoa, que costuma ser voltada mais para si mesma. É diferente do tímido, que fica com medo de passar por constrangimentos e situações que vão deixá-lo desconfortável.

"As pessoas confundem muito, pois em ambos você vê comportamentos parecidos: são quietos e falam pouco. Mas há diferença. A introspecção é uma característica da personalidade, e a timidez é uma dificuldade que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Ser introvertido não significa que ele não saiba se relacionar. Ele tem esse repertório, só não usa."

Para ajudar o introvertido a aumentar sua lista de contatos, o UOL conversou com a gerente de divisão da consultoria Robert Half Isis Borge e o gerente da consultoria de recrutamento Page Personnel Léo Capelossi. Confira sete dicas:

1) Defina quem você quer em sua rede de contatos

Borge afirma que o introvertido deve definir qual tipo de networking quer fazer. "Primeiro é preciso fazer um mapeamento. Quem são as pessoas que quero ter na minha lista de contatos e conhecer. Também é preciso fazer uma lista de quais são as empresas e mercado em que gostaria de trabalhar."

2) Peça ajuda aos amigos

Uma das dicas de Borge é que o introvertido peça ajuda aos mais próximos para apresentá-los a outras pessoas que possam ser interessantes para seu contato profissional. "Eles podem pedir para um amigo marcar um almoço e chamar a pessoa com que ele quer fazer o networking. Esse amigo pode ajudar a inserir o introvertido na conversa."

3) Use a habilidade de ouvir a seu favor

Pessoas introvertidas costumam ser bons ouvintes, segundo Capelossi. "Isso pode ser usado a favor deles. Como ouvem bastante, eles têm a capacidade de colocar bem uma informação na conversa, mais do que o extrovertido que peca por não ouvir e acaba não pensando antes de falar."

4) Comece a frequentar mais eventos da empresa

Pode ser difícil para o introvertido, mas uma das maneiras de ampliar suas relações é estar mais aberto aos eventos e aos contatos com outras áreas da empresa. "De repente estar mais aberto a um almoço ou evento de outra área", diz Borge. Capelossi afirma que o introspectivo também pode combinar com seu chefe de participar de mais reuniões para começar a ser visto.

5) Invista em perguntas

Como o introvertido tem mais dificuldade de falar sobre si, vale a pena fazer mais perguntas para o novo contato. Ele deve se lembrar, porém, que também precisa fazer um esforço para falar um pouco mais sobre ele para que a conversa não fique parecendo forçada.

6) Utilize as redes sociais profissionais

A dica de Capelossi é que os introvertidos também usem as redes sociais profissionais, como LinkedIn, para ampliar seus contatos. "Às vezes é mais fácil escrever, e um contato prévio pode acabar tornando a interação mais fácil."

7) Mantenha a frequência dos contatos

Além de fazer uma rede de contatos, é preciso cultivá-la usando telefonemas, mensagens e até marcando encontros a cada mês, por exemplo. "Às vezes é difícil ser lembrado em um único contato. É preciso ter uma frequência, mas não de uma forma agressiva", diz Borge. Para Capelossi, a frequência também pode ajudar com novas oportunidades de trabalho. "Ter uma regularidade no contato pode ser uma maneira de garantir o relacionamento e fazer com que as oportunidades apareçam."