JBS abre 5.000 vagas de emprego no país; veja como se candidatar

Os cargos que serão preenchidos são de diversos departamentos. A JBS recruta profissionais que vão de auxiliar de estoque, vendedor a advogado

As vagas estão abertas em 14 estados. São eles: São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, além do Distrito Federal. No primeiro semestre deste ano, a JBS anunciou a geração de 7.000 empregos.

Os interessados devem acessar este link para se inscrever. O prazo para se candidatar varia de acordo com cada vaga.