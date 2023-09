Programa dá bolsas integrais e passagens para estudar 1 ano no Reino Unido

Inscrição exige o envio de uma série documentos. A inscrição é feita a partir do envio de documentos acadêmicos oficiais, como certificado de graduação ou histórico escolar, passaporte válido, uma referência e ao menos uma oferta de universidade do Reino Unido.

Pessoas de todas as idades, gêneros e áreas de formação podem se inscrever. Os interessados devem preencher os seguintes requisitos: morar no país; comprometer-se a voltar ao Brasil pelo menos dois anos após a conclusão do programa; cumprir todos os requisitos de um curso de graduação aceito no programa de pós-graduação; ter no mínimo dois anos (2.800 horas) de experiência profissional; e inscrever-se em três cursos universitários em até três universidades no Reino Unido. A resposta com a oferta de pelo menos uma delas ocorre até 11 de julho de 2024.

As inscrições para o Chevening estão abertas até 7 de novembro. As aulas dos estudantes selecionados terão início entre setembro e outubro de 2024. Além de se inscrever para a bolsa, o aluno também deve se inscrever no curso em que deseja ser aceito.

Dois mil brasileiros já foram beneficiados pelo programa em 40 anos. O Chevening Scholarships aceita estudantes do Brasil desde 1983. Na edição atual, conta com 49 estudantes que são daqui.

A Chevening responde às principais dúvidas de candidatos neste link (em inglês).

