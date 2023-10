'Enem dos concursos': com adesão do Inep, número de vagas sobe para 6.640

Edital do "Enem dos concursos" deve ser publicado em 20 de dezembro. O Concurso Unificado é uma proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A pasta diz que o objetivo é centralizar os concursos autorizados para o recrutamento e a seleção de servidores públicos federais nas vagas autorizadas pelo governo. Para o governo, esse modelo unificado irá agilizar a contratação de servidores após a perda de 73 mil funcionários públicos ao longo dos últimos seis anos.

Veja a lista de vagas

Inep: 50

Ministério da Gestão, Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais (que servem para outros órgãos): 1.480

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 895

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 520

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502

AGU (Advocacia-Geral da União): 400

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: 296

Ministério da Saúde (MS): 220

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110

Ministério da Educação: 70

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60

Ministério da Cultura (MinC): 50

Ministério dos Direitos Humanos: 40

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40

ANS (Agência Nacional de Saúde): 35

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30

O que se sabe sobre o concurso

As vagas serão agrupadas por blocos temáticos por áreas de atuação. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga ao mesmo tempo, dentro do mesmo bloco temático. Ele deverá optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no concurso. Após fazer esta escolha, ele deve indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

A prova será realizada no mesmo dia. Será aplicada, simultaneamente, em 179 municípios, em todos os estados. A prova deve acontecer entre fevereiro e março de 2024 — a data oficial ainda não foi divulgada.