Inscrições do concurso Caixa 2024 terminam hoje: veja vagas e salários

As inscrições para os concursos da Caixa Econômica Federal terminam hoje (25) e estão entre os assuntos mais buscados do dia, segundo dados do Google Trends. O processo seletivo vai preencher mais de 4 mil vagas na instituição, com oportunidades para nível médio e superior.

O que se sabe sobre o concurso

O primeiro edital inclui oportunidades para o cargo de técnico bancário novo e na área de TI. São duas mil vagas para cada cargo, sendo 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva em ambos os casos.

As vagas estão disponíveis em todo o país. Para técnico bancário novo, as oportunidades estão distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal.