Edital do CNJ é divulgado com salários de até R$ 13,9 mil; veja vagas

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou nesta quinta (28) o edital de concurso público para vagas de nível superior em cargos de analista e técnico judiciário. As inscrições — que devem ser feitas no site da Cebraspe —, serão abertas no dia 3 de abril e seguem até 2 de maio, às 18h, no horário de Brasília. As provas serão aplicadas no dia 30 de junho, em Brasília (DF).

O que aconteceu

Foram abertas 60 vagas. Elaborado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o edital prevê