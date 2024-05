Governo mantém Concurso Nacional Unificado em meio às chuvas no RS

O Ministério da Gestão confirmou, na noite desta quinta-feira (2), que as provas do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) estão mantidas para este domingo (5), em meio às chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O governo diz que tentará garantir a participação dos candidatos no RS. "O Governo Federal enviará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes", diz a pasta.

Governador havia pedido adiamento. Eduardo Leite (PSDB) solicitou ao governo federal o adiamento a prova nos locais atingidos pelas fortes chuvas. Parlamentares também fizeram o mesmo.