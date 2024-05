Adiamento não vai dobrar custo do 'Enem dos Concursos', diz ministra

O custo total do concurso foi inferior à arrecadação que a gente teve com [o pagamento] das inscrições mesmo com mais de 60 mil pessoas com isenção. [...] Sabíamos que fazer um concurso unificado também tinha um ganho de escala que baixaria o custo. Esther Dweck, ministra da Gestão e Serviços

Esther afirmou que o pagamento das inscrições dos mais de dois milhões de candidatos foi suficiente para cobrir os custos do concurso.

Conseguimos com as inscrições garantir o pagamento do custo [da prova] até agora. Tivemos alguma redução de custo por não aplicar a prova propriamente dita, não é um elevado custo de aplicação, mas é também um custo que a gente reduziu. Esther Dweck, ministra da Gestão e Serviços

O valor de R$ 50 milhões é uma estimativa ainda muito grosseira [para o custo logístico]. É possível que fique em torno desse valor, que seria menos da metade do valor total do concurso. Mas depende muito da situação logística: onde trouxeram as provas, todo processo de distribuição que tem um custo, se a gente vai conseguir de fato que essa prova seja mantida [no seu local de] aplicação. Quando a gente lançar a data, vamos ter tudo isso estimado e vamos poder precisar o custo desse adiamento. Esther Dweck, ministra da Gestão e Serviços

Em duas semanas teremos nova data; provavelmente não será maio, diz ministra

O Concurso Nacional Unificado ainda não tem data remarcada, mas a ministra garante que novo anúncio será dado em breve.