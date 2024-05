Enem dos concursos deve reaproveitar provas, mas não se sabe quanto custará

Tamanho da logística vai definir custos. Segundo a ministra, a logística para a aplicação em nova data será complexa, uma vez que 65% das provas já estavam nos locais de exame. A distribuição começou na quinta-feira, e o transporte foi feito pelos Correios com escolta da PRF e da Força Nacional de Segurança. As mesmas provas devem ser utilizadas na nova data.

Em princípio nossa ideia é tentar manter a mesma prova.

Ministra da Gestão, Esther Dweck

Proteção contra vazamentos. As provas serão recolhidas para um local seguro num esforço de as questões não vazarem. O depósito de armazenamento terá a obrigatoriedade de ser certificado pela Abin e será semelhante a uma estrutura usada pelo Enem.

Chuva adia distribuição no Rio Grande do Sul. Os cadernos de questões enviados para o Rio Grande do Sul continuavam em Porto Alegre e a distribuição para o interior se tornou inviável por causa das chuvas. A situação piorou agora com o aeroporto e a rodoviária da cidade interditados.

A gente estava com tudo pronto, cursos de formação prontos, mas a gente acha que tomar essa decisão agora foi totalmente acertada e que em duas semanas a gente vai ter uma nova data, todo mundo vai poder se reprogramar. Não posso dizer quando, mas em maio provavelmente não será.

ministra Esther Dweck