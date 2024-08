Horário do CNU de manhã: que horas abre e fecha o portão do local de prova

Os portões dos locais de aplicação do CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como "Enem dos Concursos", serão abertos às 7h30 deste domingo (18). Veja o cronograma completo abaixo.

Que horas abrem e fecham os portões do CNU?

Os portões do CNU serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30 pela manhã. As provas começarão a ser aplicadas a partir das 9h, com duração total de duas horas e meia no primeiro turno.

Na parte da tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 14h. A aplicação das provas está programada para começar às 14h30, com duração total de três horas e meia.