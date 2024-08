Como será prova do CNU? Veja estrutura do exame para nível médio e superior

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) são diferentes para candidatos de nível médio e superior. Veja, abaixo, como será feito o exame do "Enem dos Concursos" neste domingo (18).

Como serão as provas do CNU?

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

No nível médio, a prova da manhã será de 15 questões objetivas e uma redação. Não haverá questões dissertativas para esse nível.