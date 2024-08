Até 1.003 candidatos por vaga: veja concorrência no 'Enem dos Concursos'

O bloco 7, que possui o maior número de vagas, totalizando 1.737, apresenta uma taxa de 242,9 candidatos por vaga.

Considerando todos os oito blocos, a média geral é de 318,4 candidatos por vaga. Vale ressaltar que o sistema de seleção do CPNU, em que os candidatos podem concorrer a mais de um cargo, complica a definição estatística da concorrência dentro dos blocos.

No CNU, cada candidato se inscreveu para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de entrar na administração pública e, que mais pessoas negras, com deficiência ou indígenas participem do serviço público , explica Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do CNU.

Ainda segundo Pedro, a concorrência por bloco permite que o candidato, que tenha tirado uma nota mais baixa que o concorrente na vaga de preferência, siga concorrendo a oportunidades no mesmo bloco temático.

Veja a tabela com a proporção candidato/vaga de cada bloco: