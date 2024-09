Cartão de resposta do CNU 2024 é liberado; veja aqui como acessar

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro. Após a divulgação, haverá dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva (08 e 09/10). A convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload), também será feita no dia 8 de outubro.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação, por sua vez, terá início em janeiro de 2025.

Cronograma do CNU