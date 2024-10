Inscrição para concurso dos Correios acaba hoje: veja valor e como fazer

As inscrições para o concursos dos Correios terminam nesta segunda-feira (28), às 23h. O edital de dois concursos irá selecionar profissionais de nível superior e médio, totalizando 3.511 vagas imediatas.

Como se inscrever no concurso dos Correios?

As inscrições começaram no dia 10 de outubro. O processo é todo feito pela internet, no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca escolhida para realização do concurso, e poderá ser feito até hoje (28). Clique aqui para acessar a página.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa. O valor é de R$ 39,80 para candidatos do nível médio e R$ 42,00 para o nível superior. Há a possibilidade de pedir isenção da taxa em casos específicos, como o de candidatos cadastrados no CadÚnico.