Salários de R$ 8 a 16 mil: veja detalhes sobre edital de concurso do TRT-PE

Sobre as inscrições:

Técnico judiciário: R$ 90

R$ 90 Analista judiciário: R$ 110

O período para requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição: das 10h do dia 04/11/2024 às 23h59min do dia 08/11/2024 (horário de Brasília). Para ter mais informações sobre isenção acesse o site da banca.

Cargos e salários

Analista Judiciário - Área Judiciária - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal - R$ 16.035,69

Analista Judiciário - Área Administrativa - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina do

Trabalho - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da

Informação - R$ 13.994,78

Técnico Judiciário - Área Administrativa - R$ 8.529,65

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial - R$ 9.773,56

A prova será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025 em Recife (PE). Os candidatos serão avaliados em provas objetivas e discursivas: