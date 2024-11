Prova do concurso unificado do TSE será em 2 turnos; saiba como se preparar

As inscrições foram encerradas em 18 de julho. Houve cerca de 637,7 mil inscritos no concurso. No ato da inscrição, o candidato deveria ter indicado o cargo pretendido, o Tribunal Eleitoral e a cidade para realização das provas.

A primeira edição do TSE Unificado ocorreu em 2006. Naquela ocasião, foram ofertadas vagas para o TSE, TRE-AC, TRE-RO, TRE-RJ e TRE-RR. O último concurso do TSE foi realizado em 2011, com provas em 2012, para os cargos de técnico e analista judiciário.

Como serão as provas?

Será realizado um único dia de prova. A data prevista é 8 de dezembro. Serão provas objetivas e discursivas. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. A banca organizadora é o Cebraspe.

As provas serão divididas em dois períodos. Na parte da manhã, farão a prova os candidatos para os cargos de analista judiciário, de todas as especialidades, entre elas estão tecnologia da informação, enfermagem, contabilidade, medicina e psicologia, entre outras. A duração será de 4h30. Na parte da tarde, é a vez de os candidatos aos cargos de técnico judiciário fazerem a prova. A duração é de 3h30.

A prova objetiva será para todos os cargos. Terá 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos (peso 1) e 70 de conhecimentos específicos (peso 2). Valerá 190 pontos.