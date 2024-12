Embrapa lança edital de concurso com salários de até R$ 12 mil; veja vagas

Para o cargo de analista, é necessário nível superior nas áreas estabelecidas no edital. Os aprovados vão receber R$ 10.921,33.

O cargo de pesquisador requer mestrado em áreas específicas. Quem escolher essa opção terá remuneração inicial de R$ 12.814,61.

As vagas do concurso estão distribuídas pela sede da empresa, em Brasília, e nas 43 unidades distribuídas pelo país. A divisão consta no quadro II do edital. Além dos salários, os candidatos receberão outros benefícios:

assistência médica;

seguro de vida em grupo e acidentes pessoais;

seguridade social;

auxílio alimentação/refeição;

café da manhã para assistentes e técnicos que estejam em atividade de campo e de manutenção;

auxílio pré-escola;

auxílio para filhos com deficiência mental;

adicional por tempo de serviço;

adicional de titularidade;

complementação pecuniária; e

adicional de atividade jurídica.

As etapas do concurso