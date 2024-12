Essas profissões estarão em alta em 2025 e os salários chegam a R$ 100 mil

Tecnologia e transformação digital

A tecnologia segue como um dos principais motores do mercado de trabalho, com cargos como arquiteto de cloud e especialista em dados liderando a lista de profissões em alta. Empresas estão investindo cada vez mais em soluções de automação, privacidade de dados e segurança digital, criando uma alta demanda por profissionais especializados. Salários para essas posições podem ultrapassar os R$ 25 mil.

Além de remuneração competitiva, as empresas estão apostando em estratégias de retenção de talentos, como a valorização do bem-estar e do propósito no trabalho. Ricardo Basaglia, CEO na Michael Page, afirma: "A verdadeira riqueza de uma empresa não está em sua conta bancária, mas na qualidade das mentes e corações que ela atrai e conquista".

Para identificar as 37 profissões em alta para 2025, foram consultadas mais de 650 empresas de diferentes portes e segmentos no Brasil. O levantamento considerou as demandas de mercado, tendências tecnológicas e econômicas, além das competências mais valorizadas pelos empregadores. Os dados foram compilados com base em entrevistas com gestores de contratação e análise de movimentações salariais nas principais regiões do país.

Lista de profissões em alta para 2025, dividida por setor

Setor de tecnologia e digital