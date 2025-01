Startup cria vale-educação como benefício de empresas para funcionários

Para as instituições de ensino, o plano significa corte de custos. Primeiro, na atração de novos alunos. As escolas e universidades precisam gastar com propaganda, patrocínios e outras estratégias para captar estudantes; então, um canal que os leve diretamente às suas portas barateia os cursos. Segundo, ao eliminar a inadimplência, que também força os alunos a abandonar os estudos antes da conclusão. Recebendo do plano, as instituições têm garantido um fluxo de caixa.

Uma hipótese que está sendo testada na prática é se o benefício vai conseguir convencer a estudar quem não tinha esse plano. Muitas vezes, não é só a questão financeira que afasta um estudante da escola.

Para as empresas, o vale-educação pode impulsionar o desenvolvimento dos atuais funcionários. Pode servir, ainda, como instrumento de retenção de talentos e atração de novos colaboradores.

A Unico Skill tem atualmente 70 clientes, com um total de 156 mil funcionários no total — mas não são todos que recebem o benefício ainda. A empresa sugere que o cliente comece oferecendo o plano para uma parcela menor de empregados para testar o serviço. Nesta semana, anunciou que a rede de farmácias Pague Menos está oferecendo o benefício para todos os seus colaboradores e dependentes.

Embora não divulgue quanto já investiu no negócio, a Unico Skill diz que o breakeven (ponto em que as receitas se igualam às despesas) deve ser atingido no final deste ano. Em 2029, o faturamento anual é projetado em R$ 1 bilhão, segundo Oliveira.