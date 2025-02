Unicamp, Funai, TJ e outros órgãos: concursos oferecem 19,2 mil vagas

Concursos públicos que estão com inscrições abertas oferecem 19.201 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 35,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 1.770 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Itumbiara (GO).

O salário mais alto é de R$ 35,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) e do TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região).