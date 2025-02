Resultado CNU: veja aqui como consultar lista de aprovados

Mesmo após recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para suspender a divulgação do resultado, o MGI, por meio de sua assessoria, informa que vai manter a divulgação.

2.305 serão chamados para cursos de formação

Convocação para os cursos de formação. Hoje (4), será divulgada a primeira lista de classificação dos candidatos inscritos nos blocos 1 ao 7 (nível superior) e os convocados para os cursos de formação. Cada candidato vai conhecer a sua nota individual e sua situação para cada cargo ao qual concorreu: se está classificado (e em que posição) ou se não passou.

Os cursos de formação incluem nove cargos. São eles: especialista em políticas públicas e gestão governamental, analista de comércio exterior, analista em tecnologia da informação, analista técnico de políticas sociais, analista de infraestrutura, especialista em regulação de serviços públicos, especialista em regulação de serviços públicos, auditor fiscal do trabalho, e especialista em regulação de saúde suplementar.

Serão chamadas para os cursos de formação 2.305 pessoas. O objetivo do curso de formação é capacitar os aprovados para os desafios da administração pública. Também serão publicados hoje à tarde no Diário Oficial da União (DOU) oito editais: um edital com divulgação dos resultados do bloco 8 (nível médio) e sete editais de convocação para cursos de formação (blocos de 1 a 7). A Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, vai enviar mensagens de e-mail e WhatsApp aos candidatos convocados para cursos de formação.

Confirmação até 5 de fevereiro. Os candidatos convocados para o curso de formação têm até o dia 5 de fevereiro para acessar a área do candidato na página oficial do CPNU (com login e senha do Gov.br) e confirmar a participação.