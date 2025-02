Trabalho para brasileiros na Europa: 20 vagas com salários de até R$ 20 mil

A Eures (Rede Europeia de Emprego) está com 20 vagas abertas na Bélgica, Malta, Estônia, França e Irlanda para trabalhadores brasileiros. Há oportunidades também em outros países para pessoas que falam português. Os salários podem chegar a R$ 20 mil por mês (em valores brutos).

Quais são as vagas abertas

Rede Europeia de Emprego concentra vagas de emprego de 31 países do EEE (Espaço Econômico Europeu), Noruega, Liechtenstein, Islândia e Suíça. Serviço foi lançado em 1994, e serve como uma ponte para conectar empregadores e pessoas que moram em outros países. Você deve fazer um cadastro do seu currículo no site da Eures para ter acesso às vagas.

Algumas empresas não colocam o salário que será ofertado. Por isso, o UOL consultou sites de recursos humanos e bancos de dados dos países para ter uma estimativa média do valor bruto, sem levar em consideração os impostos. Os valores podem mudar dependendo da negociação. Não foram listadas oportunidades oferecidas em Portugal. As conversões do euro foram feitas com base na ferramenta disponibilizada pelo UOL e a cotação do dia 11 de fevereiro de 2025. A disponibilidade das vagas pode ser alterada sem aviso prévio.