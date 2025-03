Concursos públicos vão bombar em 2025; veja como escolher e se preparar

Considere salário e benefícios. Avalie se a remuneração e os benefícios oferecidos pelo cargo atendem às suas necessidades e expectativas financeiras. "Considere a possibilidade prestar concursos menos concorridos, ainda que com remuneração menor, e, a partir da aprovação e posse nesses cargos, continuar a jornada de preparação, focando em concursos com maiores remunerações", diz Araujo Jr.

Pondere a localização. Verifique se você está disposto a morar na cidade ou estado onde o cargo está localizado.

Pesquise a rotina de trabalho. Informe-se sobre a rotina de trabalho do cargo, as responsabilidades e os desafios da função. "Isso te ajudará a ter uma visão mais realista do que esperar", declara Araujo Jr.

Analise critérios e disciplinas que fazem parte do certame. Para Viviane, o candidato que esteja estudando para concurso deve buscar conteúdos que condizem com as disciplinas já estudadas. "Quando sempre elegemos um concurso diferente do outro, temos a sensação de não sair do lugar", afirma.

Como entender um edital de concurso

O edital é o documento mais importante do concurso. Ele contém todas as informações relevantes sobre o processo seletivo. "A primeira fase de um concurso se dá com o entendimento pleno das regras previstas no edital e com a verticalização dos temas previstos no conteúdo programático que indica o que pode ser cobrado nas provas", afirma Araujo Jr.