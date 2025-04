2ª edição do Enem dos concursos terá 3.352 vagas; inscrição começa em julho

Cargos serão agrupados em 9 blocos temáticos. Será possível se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.

Provas objetiva e discursiva serão aplicadas em dias diferentes. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos inscritos. Já no segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso, realizarão as provas.

Resultados devem ser divulgados em fevereiro de 2026.

250 vagas são para atuar no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça e no GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Neste caso, os aprovados serão contratados como Analista Técnico de Justiça e Defesa.

Outras 250 vagas serão para atuação em temas relacionados ao desenvolvimento regional, agrário e econômico. "A proposta é reunir profissionais de diferentes formações, com foco em políticas públicas de desenvolvimento, e atuação transversal em diversos órgãos da administração", disse o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

Nove agências reguladoras também terão seus quadros reforçados. Entre elas a Agência Nacional de Mineração (ANM). No total, serão ofertadas para as agências 60 vagas de nível superior e 340 de nível médio.