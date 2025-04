Vagas no CNU 2025: veja distribuição detalhada nos órgãos federais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou detalhes de como será o CNU (Concurso Público Nacional Unificado) em 2025. Serão ofertadas 3.352 vagas nesta edição.

O que aconteceu

Do total, 2.180 são vagas imediatas. Sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário. Outras 1.172 vagas serão de "provimento no curto prazo", como o governo denominou, após a homologação dos resultados (curso superior).

As vagas estão distribuídas em 35 órgãos, distribuídos em nove blocos temáticos. Será possível se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.