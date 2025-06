Inscrições para concurso da Polícia Federal com 1.000 vagas acabam hoje

As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. As taxas variam de acordo com o cargo: R$ 180 (agente, escrivão e papiloscopista) e R$ 250 (delegado e perito criminal).

Inicialmente, as inscrições iam até sexta-feira (13), mas o prazo foi prorrogado. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União.

Cargos e salários

Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 3: Informática Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 5: Geologia Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 7: Engenharia Civil: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 11: Engenharia Cartográfica: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 12: Medicina Legal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 16: Física Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 17: Engenharia de Minas: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 19: Genética Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 20: Engenharia Ambiental: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 21: Antropologia Forense: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal - Área 22: Meio Ambiente: R$ 26.800,00

Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81

Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81

Papiloscopista Policial Federal: R$ 14.164,81

Cronograma