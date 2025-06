Exército tem concurso para engenheiros com salário inicial de R$ 8,2 mil

Um concurso para engenheiros militares está com inscrições abertas até o dia 9 de julho. São 35 vagas disponíveis.

As vagas são para os Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (CFRM), por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME). As inscrições foram iniciadas no dia 28 de maio e anunciadas pelo Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).

A remuneração inicial para aprovados no concurso é de R$ 8.245,00. Após aprovação, o militar é incluído no Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e pode ascender na carreira até o posto de General de Divisão.