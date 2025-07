CNU 2025: pedidos de isenção da taxa de inscrição vão até esta terça-feira

Inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea;

Bolsistas Prouni;

Financiados pelo Fies.

Para análise da solicitação de isenção, a FGV consultará o órgão gestor do CadÚnico, Prouni e Fies. No caso de pessoa doadora de medula óssea, será consultado o órgão gestor do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) e/ou de outras entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Para a comprovação documental, somente serão aceitos arquivos no formato JPG, JPEG, PNG e PDF, no tamanho máximo de 5MB. Não serão aceitos documentos enviados por fax, correio eletrônico, meio postal, entregues pessoalmente na sede da FGV ou no dia da aplicação.

A pessoa candidata que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga, terá sua isenção cancelada. Quem prestar declarações falsas será excluído do processo e responderá legalmente pelas consequências decorrentes do seu ato.

Sobre o CNU

Concurso vai ofertar 3.652 vagas em 32 órgãos. Serão, ao todo, 2.480 vagas imediatas (com 1.972 de nível superior e 508 de nível intermediário) e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados (curso superior), informou o ministério da gestão e da inovação.