CNU 2025: prazo para inscrições encerra no próximo domingo; veja como fazer

Quem quiser participar da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) tem até o próximo domingo para fazer a inscrição.

O que aconteceu

As inscrições para o CNU foram abertas no dia 2 de julho e vão até as 23h59 (horário de Brasília) de 20 de julho, domingo. A taxa de inscrição única custa R$ 70.

Concurso vai ofertar 3.652 vagas para 32 órgãos, separadas em 9 blocos temáticos. Os salários variam entre R$ 4.063,46 até R$ 16.413,35.