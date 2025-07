CNU 2025: veja quais as regiões com mais vagas para o 'Enem dos Concursos'

As inscrições para a segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) se encerram neste domingo (20), às 23h59 (horário de Brasília). No total, são 3.652 vagas disponíveis. Veja, abaixo, quais são as regiões do país com mais vagas para o "Enem dos Concursos".

O que aconteceu

A região do Brasil com mais vagas para o CPNU 2 é a Centro-Oeste: 1.012. O Sudeste aparece em segundo, com 820 vagas, seguido de Nordeste (173) e Norte (145). O Sul é a região nacional menos contemplada na edição atual do "Enem dos Concursos": 58.

Ainda há disponíveis outras 1.444 vagas para cargos que permitem lotação em cidades diferentes, a depender da necessidade do órgão público, segundo consta no edital do concurso.