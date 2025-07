Concurso da Polícia Federal: saiba como consultar os locais das prova

A Polícia Federal (PF) divulgou o link que permite consultar os locais da prova do novo concurso público, marcada para o dia 27 de julho nas 26 capitais do país e no Distrito Federal.

O que aconteceu

A consulta individual dos locais das provas objetivas e discursiva é feito através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. Para descobrir o local, é preciso preencher o CPF.

O concurso oferece mil vagas de nível superior para carreiras policiais em todos os estados. Entre os cargos estão delegado, perito criminal e escrivão, entre outros.