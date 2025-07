Mulheres são maioria em inscrições para CNU 2025; veja percentual por bloco

Os blocos com maior percentual de mulheres são os de saúde e de seguridade social, com 82% do total. Elas ainda são maioria para Cultura e Educação (71%), Administração (60%) e Justiça e Defesa (57%).

As mulheres estão em menor número nos blocos de: Ciências, Dados e Tecnologia (30%), Engenharias e Arquitetura (41%), Desenvolvimento Socioeconômico (48%) e Regulação (49%).

A divisão por cada bloco:

Bloco 1 - Seguridade Social: 104.240 mulheres (82% do total)

Bloco 2 - Cultura e Educação: 49.812 mulheres (71%)

Bloco 3 - Ciências, Dados e Tecnologia: 10.697 mulheres (30%)

Bloco 4 - Engenharias e Arquitetura: 16.738 mulheres (41%)

Bloco 5 - Administração: 104.198 mulheres (60%)

Bloco 6 - Desenvolvimento Socioeconômico: 21.354 mulheres (48%)

Bloco 7 - Justiça e Defesa: 30.833 mulheres (57%)

Bloco 8 - Saúde (Intermediário): 30.366 mulheres (82%)

Bloco 9 - Regulação: 88.062 mulheres (49%)

Marco inédito

O CPNU 2 incorporou ao edital um critério técnico de paridade de gênero para a convocação da prova discursiva. A medida tem como objetivo ampliar a presença de mulheres nas etapas decisivas do concurso — especialmente nas carreiras onde ainda enfrentam sub-representação, apesar da elevada qualificação.