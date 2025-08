TJ-SP publica edital de concurso para escrevente com salário de R$ 6.300

As provas estão previstas para acontecer no dia 7 de dezembro, na Comarca de São Paulo (Capital). O TJ-SP esclarece que 'é vedada a nomeação de candidatos aprovados no concurso para a Capital até o encerramento do certame anterior para o mesmo cargo, homologado em 25 de junho de 2025, que se encontra em validade'.

O preenchimento do cargo ocorrerá conforme necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. O cadastro será formado respeitando o percentual legal para pessoas com deficiência (5%), candidatos negros (20%) e indígenas (3%).

Como será a prova

O concurso será em etapa única, com provas objetiva e discursiva (redação), não havendo prova prática de digitação. A objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 70 questões de múltipla escolha. Já a discursiva (redação), de caráter eliminatório, avaliará as habilidades de escrita do candidato.

Após a homologação, o concurso terá validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período, a critério do Tribunal de Justiça.