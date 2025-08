CNU 2025: RJ é o estado com maior número de inscritos; veja ranking

O Rio de Janeiro é o estado com maior número de inscritos para o CNU 2025, o Concurso Público Nacional Unificado.

O que aconteceu

O Rio de Janeiro registrou 108.838 inscritos, 14,2% de um total de 761.528 inscrições confirmadas para o "Enem dos Concursos". DF (102.940) e SP (77.682) aparecem na sequência. Já o estado com menos inscritos foi o Acre, com 4.101.

A região do Brasil com maior procura para o CPNU 2 foi a Sudeste, com 247.838, representando 32,54% do total. A região Sul, por sua vez, foi a que menos teve inscritos: 48.733.