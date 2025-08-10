MP, institutos, universidades e outros órgãos: concursos têm 32,6 mil vagas

Concursos públicos oferecem 32.584 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 41,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 13.795 vagas. Elas são oferecidas pela SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais).

O salário mais alto é de R$ 41,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).