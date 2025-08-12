Viação Águia Branca abre 311 vagas de emprego, a maioria para motoristas
A empresa de transporte rodoviário Viação Águia Branca, do Espírito Santo, está com 311 oportunidades de emprego, a maioria para motorista de ônibus rodoviário interestadual.
O que aconteceu
A maior parte das vagas foi disponibiliza ontem. Entre as bases operacionais estão Aracaju (SE), Belém (AL), Belo Horizonte (MG), Petrolina (PE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).
O salário para motorista varia entre R$ 3.081,61 e R$ 3.429,09. A vaga é CLT e há benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e atendimento psicológico.
Há exigências como experiência comprovada como motorista de ônibus ou carro de grande porte em rodovias de no mínimo de 6 meses. O cadastro para se candidatar é feito através do site oficial da Viação Águia Branca, em parceria com o Empregare, site de recrutamento.
A Viação Águia Branca também oferece vagas para outras funções, como agente de vendas, executivo de vendas, técnico de segurança no trabalho, mecânico, auxiliar de serviços gerais e assistente de operações, esta última exclusiva para PcD.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.