Viação Águia Branca abre 311 vagas de emprego, a maioria para motoristas

A empresa de transporte rodoviário Viação Águia Branca, do Espírito Santo, está com 311 oportunidades de emprego, a maioria para motorista de ônibus rodoviário interestadual.

O que aconteceu

A maior parte das vagas foi disponibiliza ontem. Entre as bases operacionais estão Aracaju (SE), Belém (AL), Belo Horizonte (MG), Petrolina (PE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

O salário para motorista varia entre R$ 3.081,61 e R$ 3.429,09. A vaga é CLT e há benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e atendimento psicológico.